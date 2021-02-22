كربلاء:وفاة الشاعر باسم الحمداني عن عمر تجاوز 70 عاما بعد صراع مع المرض

2021/02/22 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الاثنين في محافظة كربلاء

المقدسة التربوي والشاعر باسم يوسف

الحمداني عن عمر تجاوز 70 عاما بعد صراع

مع المرض

ونعت نقابة المعلمين في كربلاء المقدسة

الاستاذ والمربي الفاضل باسم يوسف

الحمداني

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