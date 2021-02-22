السيد الخامنئي: لن يستطيع أحد منع إيران من تطوير سلاح نووي لكنها لا تسعى لامتلاكه

2021/02/22 | 22:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية،

السيد علي خامنئي، بألا ترضخ بلاده

للضغوط، وأكد أن إيران "يمكنها تطوير

السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك" ولن

تغير نهجها من الاتفاق حول برنامجها.

وقال السيد خامنئي،

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