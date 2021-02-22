ارتفاع بسعر النفط العالمي

2021/02/22 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت وكالة /رويترز/ بأن أسعار النفط ارتفعت بنسبة دولارين.واضافت ان : خام برنت ارتفع إلى 64.95 دولارا للبرميل، والخام الأمريكي ارتفع إلى 61.25 دولارا./انتهى3

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