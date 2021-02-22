سلتنا تخفق أمام البحرين وتغادر التصفيات

2021/02/22 | 22:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / خسر منتخبنا الوطني بكرة السلة مباراته الأخيرة ضمن منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس أسيا أمام المنتخب البحريني بنتيجة ٨٠ - ٧٧.ورغم تقدم المنتخب الوطني في الربع الأول على المنتخب البحريني بنتيجة ٢٢-١٦ وواصل تقدمه في الفترة الثانية بنتيجه ٣٦-٣١ لينهي الشوط الاول متقدما بفارق خمس نقاط إلا أن المنتخب تراجع بالربع الثالث بنتيجة ٤٩-٥٧ لمصلحة البحرين الذي قدم أداء مميزا ورغم تحسن مستوى منتخبنا في الربع الأخير الا انه خسر بنتيجة ٨٠ - ٧٧، ليودع التصفيات./انتهى.

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