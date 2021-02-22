صحة الكرخ: لهذا السبب ارتفعت أعداد الوفيات

2021/02/22 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي ،اليوم الاثنين، اسباب تصاعد اعداد الوفيات بكورونا والحالات الحرجة خلال اليومين الماضيين.واوضح الحجامي في لقاء متلفز تابعه “المركز الخبري الوطني”، انه “خلال اليومين الماضيين تصاعدت اعداد الوفيات بكورونا والحالات الحرجة”، مبينا ان “الاصابات تصاعدت قبل اعلان الحظر”.واضاف ان “ارتفاع الوفيات ياتي بسبب زيادة […]

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