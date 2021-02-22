ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة بطفرة كورونا في ألمانيا

2021/02/22 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المصابين بطفرة فيروس كورونا.

وقال سيبرت: “الأرقام تتزايد مرة أخرى، ونسبة الطفرات الأكثر خطورة والأكثر عدوى آخذة في الازدياد بشكل واضح، ونسبة طفرة B117 هي 20-25 % من الحالات الجديدة.



سوف نتلقى بيانات جديدة قريبا”.

وتابع بقوله: “من الواضح أنه ينبغي على المرء أن ينطلق من افتراض أن هذه النسبة ستنمو أكثر”، مضيفا أن “الفيروس ينتشر بشدة في المناطق الحدودية للبلاد”.

في وقت سابق، توقع رئيس الجمعية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ في ألمانيا، جيرنوت ماركس، أنه لا يمكن السيطرة على جائحة كورونا في البلاد إلا بحلول خريف عام 2021 بعد تطعيم جميع سكان ألمانيا خلال وقت قصير.

ورحبت وزارة التعليم الألمانية بإعادة فتح المدارس الابتدائية في عدة ولايات في البلاد هذا الأسبوع، غير أن الوزارة دعت إلى اليقظة والحذر خصوصا من السلالات الجديدة للفيروس التي تهدد بالانتشار.



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