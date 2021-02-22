2021/02/22 | 23:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت كتلة دولة القانون النيابية، الاثنين، برفع الحيف عن ضحايا النظام البائد الوارد في مشروع قانون الموازنة لعام 2021 .واكدت الكتلة في بيان لها، ان “ماورد من تناقضات في مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ امر مؤسف وغير مقبول، اذ انها تضمنت معاقبة ضحايا النظام البائد الذين وقفوا بوجه حزب البعث المجرم، بينما لا نرى في المقابل مادة في الموازنة توقف رواتب ازلام النظام البائد وجلاديه من فدائيي الطاغية وامثالهم”.ودعت” الكتلة اللجنة المالية الى المبادرة برفع الظلم عن ضحايا النظام البائد بحذف المادة ٢١ من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 واضافة مادة تنص على ايقاف رواتب الاجهزة القمعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة القانون تطالب برفع الظلم عن ضحايا النظام البائد في موازنة 2021 عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تطالب برفع الظلم عن ضحايا النظام البائد في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تطالب برفع الظلم عن ضحايا النظام البائد في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).