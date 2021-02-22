2021/02/22 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع إستيراد مقطعات الدجاج اللاحم لدعم المنتج المحلي الزراعة تبحث إنجازات برنامج إكثار بذور الرتب العليا بغداد -الزمان النجف – سعدون الجابري بحثت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة البحوث الزراعية أهم انجازات البرنامج الوطني لاكثار بذور الرتب العليا لمحصول الشعير من أجل زيادة الإنتاج والغلة الزراعية للمحاصيل الإستراتيجية ومنها الشعير.وأوضحت الوزارة في بيان امس […]

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