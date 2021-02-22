2021/02/22 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زامل من الأنيق إلى الصقور حقيقة إستغناء الديوانية عن محترفها الأرجنتيني بغداد- الزمان كشف نادي الديوانية الرياضي، حقيقة استغنائه عن محترفه الارجنتيني ماكسي رولون.وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح صحفي ان الارجنتيني ماكسي رولون مستمر مع الاحمر الديواني وسيكمل عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.واوضح ان الانباء الاي تحدثت عن الاستغناء عم […]

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