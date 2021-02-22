2021/02/22 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 3864 إصابة بكورونا وسط تحذير من خطورة السلالة المتحوّرة بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة والبيئة 3864 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 2236 حالة وبواقع 23 حالة وفاة جديدة ، فيما حذرت المواطنين من خطورة السلالة المتحورة.واشار الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مختبرات الصحة العامة في الوزارة […]

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