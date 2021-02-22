2021/02/22 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– البنتاغون: الهجمات على السفارة الاميركية في بغداد خطيرة ولدينا حق الدفاع عن أنفسنا.

– المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: ندعم توسيع مهمة النيتو في العراق ولا خطط لزيادة قواتنا.

– المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الهجمات التي يقوم بها وكلاؤها والتي تستهدف الأمريكيين.

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