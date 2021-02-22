2021/02/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار النفط

ارتفعت بنسبة دولارين، مشيرة إلى أن

برنت ارتفع إلى 64.95 دولار للبرميل،

والخام الأمريكي ارتفع إلى 61.25 دولار.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا من الأسبوع

الماضي، بعد أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع دولارين للبرميل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع دولارين للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).