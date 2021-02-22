العراق والأردن يبحثان تنفيـذ اِتفاقـات التعـاون وتعزيـز الشراكـة

2021/02/22 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / بحث وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز ووزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة/ نازنيـن محمـد وسـو _مع الوفد الوزاري الأردني الذي يزور بغداد ويضم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيـى الكسبـي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مهـا علـي بالاضافة الى ممثلين للقطاعين العام والخاص الأردني العلاقات الثُنائية وعدد من القضايا المُشتركة وبرنامج الزيارة المُتفق عليه بهدف بلورة عدد من المشاريع والاِتفاقات والتفاهُمات في مُختلف المجالات.واكد الجانبان / حسب بيان لوزارة الصناعة/ اهمية تعزيز الشراكة بين البلدين ومُواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الإهتمام المُشتـرك .واضاف البيان : ان الجانبين سيعقدان اللقاءات والاجتماعات المُشتركة بحضور اعضاء الوفد الأردني ونظرائهم من الجانب العراقي لاستكمال مُباحثات وخطوات تفعيل مُذكرات واِتفاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.وسيتم/ حسب البيان/ إجراء زيارات ميدانية لبعض المواقع الصناعية فضلاً عن لقاء الوفد الأردني مع رئيس مجلس الوزراء مصطفـى الكاظمـي بحضور عدد من الوزراء لتدعيم فُرص التكامُل الاقتصادي بين البلدين الشقيقيـن .وتأتي زيارة الوفد الاردني إلى العراق في إطار الزيارات المتبادلة والاجتماعات واللقاءات المشتركة لمسؤولي كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي./انتهى3

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