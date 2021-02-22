أمطار تشمل بغداد نهاية الأسبوع.. تعرف على التفاصيل

2021/02/22 | 23:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، ان “طقس الاسبوع الحالي يحتفظ بامطار متفاوتة مع استمرار تاثير المنخفض الجوي.وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “ماتزال مشكلتنا مــــــــع رياح المرتفع السطحي الشمالية التي تسبب جفاف في الطبقات السطحية رغـــــم تواجد منخفض جوي جنوب العراق وتبريد في الطبقات العليا”، لافتا الى ان “المرتفــــــــع هذا يفرض سيطرته على اجــــــــواء شمال البلاد حاليا ويطول بقاءه ضيفا ثقيلا ربـــــما حتى الايام الاولى من شهر آذار”.وبين ان “رغــــــــــم ذلك فهناك تأثير للمنخفض السطحي خلال اليوميـــــن المقبلين، يشمل مــدن جنوب البـــــلاد والفرات الاوسط ومناطق من مدن الوســـــط ومن ضمنها العاصمة بغداد”.وعن توقعات الثلاثاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمطار تشمل بغداد نهاية الأسبوع..



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