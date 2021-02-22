2021/02/22 | 23:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أدان رئيس تحالف الفتح الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الاثنين، استهداف البعثات الدبلوماسية وارهاب المدنيين في بغداد، داعياً القوات الأمنية إلى حفظ الأمن وفرض القانون.وقال العامري في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “ندين بشدة العودة الى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين في بغداد”.واضاف ان “عمليات القصف هذه غير مبررة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يدين قصف البعثات الدبلوماسية المركز الخبري الوطني.

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