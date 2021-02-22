2021/02/22 | 23:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أمهل متظاهرو ذي قار، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبعة ايام لإقالة حكومة المحافظة المحلية وعلى رأسها المحافظ ناظم الوائلي.وذكرت وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني” إن ذلك المطلب يأتي على خلفية التي حدثت اليوم وإحالة المحافظ ومستشاريه ونوابه ومعاونيه للتحقيق فورا”.وطالب المتظاهرون بحسب الوثيقة بـ”إحالة الضباط وعناصر قوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



متظاهرو ذي قار يمهلون الكاظمي 7 أيام لإقالة المحافظ ناظم الوائلي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. متظاهرو ذي قار يمهلون الكاظمي 7 أيام لإقالة المحافظ ناظم الوائلي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. متظاهرو ذي قار يمهلون الكاظمي 7 أيام لإقالة المحافظ ناظم الوائلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).