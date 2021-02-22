لجنة بمجلس النواب الأمريكي تقر حزمة تحفيز بقيمة 1.9تريليون دولار

2021/02/22 | 23:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدات كورونا، مما يمهد الطريق لتمريره عبر المجلس في وقت لاحق

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