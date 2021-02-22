2021/02/22 | 23:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط مكاسبها لحوالي 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع استمرار تراجع المعروض من الخام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار النفط ترتفع 4% عند التسوية مع تراجع المعروض) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار النفط ترتفع 4% عند التسوية مع تراجع المعروض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).