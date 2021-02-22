العامري يعلق على قصف المنطقة الخضراء ويدعو الحكومة للقيام بمسؤوليتها

2021/02/22 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، على قصف المنطقة الخضراء، داعياً الحكومة للقيام بمسؤوليتها.

وقال العامري في بيان، "ندين بشدة العودة الى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين وهو عمل غير مبرر تحت أي ذريعة كانت، وعلى الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية".

واضاف، "على الحكومة القيام بمسؤوليتها لحفظ هيبة الأجهزة الأمنية من أجل القيام بواجبهم على أحسن وجه".

وكانت خلية الإعلام الأمني حددت، الإثنين، مكان إنطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "من خلال التدقيق تبين سقوط 3 صواريخ، منها صاروخان على المنطقة الخضراء والثالث في منطقة الحارثية".واضاف البيان أنه "كان انطلاقها من حي السلام ( الطوبجي) نتج عنها أضرار في 4 عجلات مدنية"، مبينا أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ من قبل قطعات قيادة عمليات بغداد".في الأثناء، أكد المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل واين ماروتو، اليوم الاثنين، عدم وقوع اصابات بقصف المنطقة الخضراء.وقال واين ماروتو، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "التقارير تشير إلى سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء، في الساعة 19:25 بتوقيت بغداد، ولم يبلغ عن أية أضرار أو إصابات".وأدلت العمليات المشتركة، بتصريح بعد سقوط صاروخي كاتيوشا وسط بغداد.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاحي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء ولم تحدث أية اصابات وانطلاقها كان من اتجاه منطقة الكرادة وسط بغداد".ونشرت بغداد اليوم صورا تبين الأضرار التي احدثها القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء داخل كراج جهاز الأمن الوطني.وقال مصدر أمني إن "القصف تسبب باحتراق وإحداث أضرار بـ 6 عجلات داخل الكراج".وأصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بياناً بشأن قصف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخين سقطا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع إصابات، والمتابعة مستمرة من قبل القوات الأمنية".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، باستهداف المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، بصاروخي كاتيوشا.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "صاروخي كاتيوشا سقطا على المنطقة الخضراء، قرب جسر السجود".وأضاف أن "صافرات الانذار انطلقت من داخل السفارة الأميركية بعد سقوط الصاروخين"، دون مزيد من التفاصيل.

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