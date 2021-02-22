هادي العامري: ندين بشدة العودة إلى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين

2021/02/22 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دان رئيس تحالف الفتح هادي العامري العودة إلى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين.وقال في بيان : ندين بشدة العودة الى قصف البعثات الدبلوماسية وإرهاب المدنيين وهو عمل غير مبرر تحت أي ذريعة كانت.وطالب العامري الأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حماية البعثات الدبلوماسية ، و الحكومة القيام بمسؤوليتها لحفظ هيبة الأجهزة الأمنية من أجل القيام بواجبها على أحسن وجه./انتهى3

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