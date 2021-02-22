البنتاغون : الهجمات على السفارة في بغداد.. خطيرة ولدينا حق الدفاع عن انفسنا

2021/02/22 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية/ البنتاغون/ ان : الهجمات الاخيرة في العراق خطيرة وهي من جماعات مدعومة ايرانيا.واضاف في تصريح :"سنحمل إيران مسؤولية الهجمات التي يقوم بها وكلاؤها والتي تستهدف الأمريكيين.وتابع انه : تم استعمال أسلحة إيرانية الصنع في الهجمات بالعراق والهجمات الأخيرة في العراق قامت بها جماعات مدعومة من إيران.واوضح : ندعم توسيع مهمة الناتو في العراق ولا خطط لزيادة قواتنا.وتابع : لن نساهم في تصعيد تستغله إيران لتحقيق هدفها في زعزعة استقرار العراق./انتهى3

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