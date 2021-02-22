الشابندر: نتائج التحقيق مع أذرع الفساد تفسر ضراوة الحرب على لجنة “أبو رغيف”

2021/02/22 | 23:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم السياسي عزت الشابندر بعض الجهات بإطلاق تصريحات للتأثير على مسار التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد.

وأكد الشابندر في تغريدة على تويتر، ان الاعترافات المذهلة على عدد من رموز الدفاع عن الشرف وحقوق المكوِّن، نتيجة التحقيق مع بعض أذرع الفساد وصولاً الى رؤوسه، تفسّر ضراوة الحرب الاستباقية على ما يسمونه لجنة ابو رغيف، تحت عناوين حقوق الانسان وشفافية وسائل التحقيق.

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