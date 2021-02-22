الكويت تغلق المنافذ البرية والبحرية وتمنع ارتياد المطاعم والمقاهي

2021/02/22 | 23:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قرر مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، إغلاق المنافذ البرية والبحرية مستثنيا عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد. ووفقا لما نقلته صحيفة “الخليج”، فقد استثنت السلطات الكويتية “عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة في البلاد من قرار الإغلاق”، كما سمحت بـ”عودة المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية وتكليف الداخلية …

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