2021/02/22 | 23:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يوجد طريقة مضمونة للقضاء على كورونا في العالم، وبالتالي سيتم رفع قيود الإغلاق بـ”حذر” حيث لا يمكن الإبقاء عليها إلى أجل غير مسمى.وفي كلمة له أمام البرلمان البريطاني، عرض جونسون خطة الخروج من الإغلاق العام، مؤكدا أنه “لا يوجد طريقة موثوقة لبريطانيا أو للعالم للتخلص من جائحة كوفيد-19 ولا يمكننا الاستمرار إلى أجل غير مسمى مع قيود الإغلاق العام التي تضعف اقتصادنا ورفاهيتنا الجسدية والعقلية وفرص حياة أطفالنا”.وأضاف: “لهذا السبب من المهم أن تكون خريطة الطريق هذه حذرة ولكن لا رجعة فيها نحن نبدأ ما أتمناه وأعتقد أنه طريق باتجاه واحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المملكة المتحدة ترفع قيود الاغلاق العام بحذر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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