فرق الموت الرهيبة والعصابات والمافيا الطائفية ودم العراقيين! - مصطفى محمد غريب

2021/02/23 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب فرق الموت الاسم الرهيب والذي لعبت دوراً ريادياً في القتل والإرهاب والرعب العائلي وعدم الاستقرار والانفلات الأمني الذي لازم الوضع العام والخاص في العراق بعد الاحتلال وتشكيل الحكومات العراقية وبخاصة حكومات حزب الدعوة إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، وحيدر العبادي، وزادت هذه العصابات من غيها وإجرامها في عهد عادل عبد المهدي حيث راحت تغتال وتقتل وتخطف أمام انظار المواطنين، أما أعين الأجهزة الأمنية فحد ......





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