الثورة الرقمية: ثورة تقنية بين الحرية والسيطرة - زهير الخويلدي

2021/02/23 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة"إن "الثورة الرقمية" المأخوذة من تفكير جاك إلول هي ثورة تقنية ذات تأثيرات متباينة فتحت مجالات جديدة من الحرية على حساب زيادة السيطرة على الفرد.



لا يمكن أن تشكل حجر الأساس لثورة سياسية تحررية كما يتم النظر إليها في نظريات الجماهير أو الرأسمالية المعرفية أو حقبة ما بعد الإعلام.



لتحقيق الثورة الحقيقية التي يحتاجها القرن الحادي والعشرين، يجب علينا وضع أهداف وحدود للتقنيات الرقمية، مع تفضيل تل ......





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