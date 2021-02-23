اندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش في الطارمية

2021/02/23 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش في الطارمية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش العراقي وعناصر داعش في الطارمية شمال بغداد".

واضاف، ان "الاشتباكات مستمرة واسفرت عن إصابة اثنين من الجيش".

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