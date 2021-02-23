وزير الزراعة يتلقى دعوة لزيارة أرمينيا للتباحث في تعضيد دور العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني

2021/02/23 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي دعوة لزيارة أرمينيا للتباحث في تعضيد دور العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .وذكر بيان لوزارة الزراعة ان , الوزير استقبل , اليوم الاثنين , نائب وزير الخارجية الأرميني ارتاك أبيتونيان، ، وبحث معه اعمال اللجنة العراقية الأرمينية المشتركة الهادفة إلى تطوير التعاون الزراعي ".وابدى الخفاجي، استعداد الوزارة لعقد الاجتماعات المشتركة وبما يفضي لتطوير الواقع الزراعي والاقتصادي، فضلا عن الاستفادة من التكنلوجيا سيما الطاقة الشمسية وملف الصحة الحيوانية، مؤكدا على أن العلاقات الاقتصادية مهمة كونها تهدف إلى تقريب الشعوب وتطوير القدرات ".ووجّه أبيتونيان دعوة لوزير الزراعة لزيارة أرمينيا والتباحث في تعضيد دور العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، مبينا أن هناك فقرات كثيرة مهمة سيتم بحثها خلال اللجنة المشتركة وفي مجالات متعددة، لافتا إلى الأهمية الكبيرة للعراق والمكانة المتميزة في مجال الزراعة عالميا "./انتهى2

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