نرفض الانحراف اليميني في النظام ونحذّر من التآمر لملاحقة الشيوعيين - الحزب الشيوعي الفنزويلي

2021/02/23 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفنزويلي أصدر الحزب الشيوعي الفنزويلي بياناً موجهاً إلى الرئيس نيكولاس مادورو أدان فيه الانحراف اليميني للنظام الحاكم، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نهج الرئيس تشافيز، قائلاً إن “نضالنا هو من أجل انتصار الوحدة الشعبية الثورية”، ومحذراً من محاولات قمع وملاحقة الشيوعيين من قبل التحالف الأوليغارشي الحاكم.



فيما يلي ملخص للبيان:إننا في الحزب الشيوعي الفنزويلي، انطلاقاً من استقلاليتنا ايديولوجي ......





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