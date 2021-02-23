عضو بالفيدرالي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 5% هذا العام

2021/02/23 | 00:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع عضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 5 بالمائة تقريبًا خلال العام الجاري، مع التفاؤل باستمرار طرح لقاح كورونا.

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