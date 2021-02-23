2021/02/23 | 00:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع هبوط بنحو 2.5 بالمائة لـ"ناسداك" بفعل قطاع التكنولوجيا.

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