نجاح علاج تقرحات القدم السكري والتقرحات السريريه

2021/02/23 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬سامي‭ ‬الأنصاري‭ ‬ ليس‭ ‬من‭ ‬العجيب‭ ‬أن‭ ‬يتسائل‭ ‬المصاب‭ ‬بتقرحات‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬الطب‭ ‬الاكاديمي‭ ‬لحد‭ ‬الان‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬علاج‭ ‬ناجع‭ ‬لهذه‭ ‬التقرحات‭ ‬الخطيرة‭ ‬والمؤلمه‭ ‬؟‭ . ‬ تقرحات‭ ‬القدم‭ ‬السكري‭ ‬ماهي‭ ‬حقيقتها‭ ‬؟ أن‭ ‬احدى‭ ‬مضاعفات‭ ‬السكري‭ ‬هي‭ ‬التهاب‭ ‬أعصاب‭ ‬القدم‭ ‬بسبب‭ ‬قلة‭ ‬التروية‭ ‬الدموية‭ ‬للقدم‭ ‬الكافية‭ ‬لمعيشة‭ ‬خلايا‭ ‬القدم‭ ‬وتجددها‭ […]

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