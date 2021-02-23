حانة تتحول إلى أول عيادة بيطرية في ايرلندا

2021/02/23 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نافن‭ (‬إيرلندا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منذ‭ ‬فرض‭ ‬تدابير‭ ‬الإغلاق‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2020،‭ ‬أغلقت‭ ‬الحانة‭ ‬الإيرلندية‭ ‬تارا‭ ‬نا‭ ‬ري‭ ‬أبوابها‭ ‬ولم‭ ‬تسكب‭ ‬قطرة‭ ‬من‭ ‬الكحول،‭ ‬لكنها‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬مجموعة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬بعدما‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬عيادة‭ ‬بيطرية‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ أسدلت‭ ‬هذه‭ ‬الحانة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬نافن‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إيرلندا‭ ‬ستائرها‭ […]

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