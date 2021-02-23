مسيحيو العراق يكافحون لاستعادة منازلهم من يد المليشيات بلا جدوى

2021/02/23 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬هاجر‭ ‬العدد‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وراءهم‭ ‬منازل‭ ‬وعقارات‭ ‬باتت‭ ‬استعادتها‭ ‬شبه‭ ‬مستحيلة‭ ‬بعدما‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬أطراف‭ ‬مختلفة‭ ‬بينها‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬وأخرى‭ ‬ذات‭ ‬نفوذ‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬استقرار‭ ‬سياسي‭ ‬وضعف‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ ويقول‭ ‬الطبيب‭ ‬البيطري‭ ‬فوزي‭ ‬بولص،‭ ‬وهو‭ ‬مسيحي‭ ‬من‭ ‬بغداد،‭ ‬‮«‬انتهى‭ ‬بي‭ ‬الأمر‭ ‬بأن‭ ‬أبيع‭ ‬المنزل‭ ‬بالمبلغ‭ ‬الذي‭ ‬عرضوه‮»‬،‭ […]

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