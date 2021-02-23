واشنطن‭:‬سنحمّل‭ ‬إيران‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجمات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ولا‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬التصعيد

2021/02/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬متظاهر‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬ بغداد‭- ‬واشنطن‭- ‬الناصرية‭ – ‬الزمان‭ ‬ حذرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الإثنين‭ ‬بأنها‭ ‬ستحمّل‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬المسؤولية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أفعال‭ ‬حلفاء‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬لكنّها‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تسعى‭ ‬لتصعيد‭ ‬النزاع‭.‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬نيد‭ ‬برايس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باتّجاه‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬‮«‬سنحمّل‭ ‬إيران‭ […]

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