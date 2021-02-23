2021/02/23 | 01:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل متظاهر بالرصاص في الناصرية جنوب العراق بغداد- واشنطن- الناصرية – الزمان حذرت الولايات المتحدة الإثنين بأنها ستحمّل إيران «المسؤولية» عن أفعال حلفاء الجمهورية الإسلامية في العراق، لكنّها أكدت أنها لن تسعى لتصعيد النزاع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتّجاه السفارة الأميركية في بغداد «سنحمّل إيران […]
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتّجاه السفارة الأميركية في بغداد «سنحمّل إيران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن:سنحمّل إيران مسؤولية الهجمات في العراق ولا نرغب في التصعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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