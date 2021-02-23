السفارة بين القصف المباشر وسواه

2021/02/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام وردني سؤال من أحد المتابعين حول توقعاتي بشأن القصف الصاروخي المتكرر على المنطقة الخضراء باتجاه السفارة الامريكية في بغداد، هل يستمر الى أجل طويل ؟ الاجابة تشتق نفسها من أسئلة الواقع العراقي نفسه، وهي أسئلة شاخصة لها مكان أين ما سرت في البلد.مَن الذي يُطلق الصواريخ؟ وماهي دوافعهم؟ ومَن يقف وراءهم؟ […]

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