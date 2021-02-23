البرلمان العراقي يلغي الرواتب التقاعدية لعناصر الأجهزة الامنية في عهد صدام

2021/02/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قرر‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي،‭ ‬الإثنين،‭ ‬إلغاء‭ ‬كل‭ ‬الاستثناءات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لعناصر‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬المحظور‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬القياديين‭ ‬والكوادر‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬وإيقاف‭ ‬الرواتب‭ ‬التقاعدية‭ ‬لعناصر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بنظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1979‭ ‬وحتى‭ ‬احتلال‭ ‬العراق‭ ‬وقيام‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003‭.‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬العنف‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬ولا‭ […]

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