فيض الكينونة - سعود سالم

2021/02/23 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم نحن هناكائناتتكون ولا توجد نتنفس غبار النجومننفخ في رئة الأرض والسماء ترقص الأنغام على خطواتنا ثابتون في مكانناكائنات بلا وجود نستضل بجدراننا نختفي وراء أسوارنا محميون من الأرق والظنون نتوضأ بالغبار ندفن وجوهنا في التراب نمتص رحيق النحل ونسرق عسل الزهور ورائحة ألأضواء وعبق ال ......





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