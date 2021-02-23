الأحزاب السياسيّة تقترب من حاجز الـ 250

2021/02/23 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: حازم محمد حبيب وعمر عبد اللطيف

سجلت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، كاشفة عن وجود أحزابٍ أخرى قيد التأسيس.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لـ"الصباح": إن "عدد التحالفات السياسيَّة المسجلة والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين بلغ 30 تحالفاً، وثمانية تحالفات ما زالت قيد التسجيل، وسبعة تحالفات أخرى راجعت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة لغرض تسجيلها للمشاركة في الانتخابات البرلمانيَّة المقبلة، كما تم تسجيل 59 مرشحاً فردياً من محافظات مختلفة، وتحالفٍ واحدٍ قدمه مرشحٌ واحدٌ فقط".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 249 حزباً سياسياً لغاية الآن، و58 حزباً آخر ما زالت قيد التأسيس، و86 حزباً آخر راجعت المفوضيَّة لغرض تسجيلها"، وأفادت بأنَّ "عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابيَّة منذ انطلاقها ولغاية الآن بلغ 915 ألفاً و360 حالة تحديث، وكذلك 15 مليوناً و459 ألفاً و9 حالات تحديث بايومتري، فضلاً عن توزيع 13 مليوناً و227 الفاً و570 بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين".

وأوضحت الغلاي، أنه "في ما يتعلق بتسجيل النازحين وتسيير الفرق الجوالة لتحديث بياناتهم وتسجيلهم بايومترياً بلغ 11 ألفاً و94 ناخباً نازحاً، وفي ما يتعلق بالمراقبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني الذين راجعوا مراكز التسجيل لغرض المراقبة المحليَّة فبلغ 3351 مراقباً، فضلاً عن مراقبي ووكلاء الأحزاب السياسيَّة الذي بلغ 2643 مراقباً ووكيلاً لحزب سياسي".

إلى ذلك، قالت مديرة مكتب انتخابات محافظة كركوك، سوسن طيب لـ"الصباح": إنَّ "المكتب فتح 43 مركزاً لتسجيل الناخبين في مركز وأقضية ونواحي المحافظة"، وأضافت أن "المكتب سيّر فرقاً جوالة الى الدوائر والمناطق السكنيَّة بالتنسيق مع الجهات الأمنيَّة لتوزيع بطاقة الناخب وتحديث البطاقة الانتخابيَّة".

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