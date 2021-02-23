الكاظمي: علينا الإسراع باعتماد الحوكمة الالكترونيَّة

2021/02/23 | 03:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أثنى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على جهود العاملين على مشروع الحوكمة الإلكترونية، مشدداً على أهمية الإسراع في اعتماد كل دوائر الدولة ومؤسساتها لإجراءات الأتمتة والحوكمة

الإلكترونية.

واستمع الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الحوكمة الإلكترونية، أمس الاثنين، لـ"عرض شامل للخدمات الإلكترونية التي تعمل اللجنة عليها، وأهمية إسهامها في مواكبة التطوّر العالمي عن طريق التحديث للآليات الحكوميَّة في العمل، فضلاً عن تسهيل معاملات المواطنين وإسهام هذه الإجراءات في مكافحة الفساد".

وقال الكاظمي: "لم يعد مقبولًا أنْ تمضي معاملات المواطنين بالصيغة ذاتها التي كانت مُعتمدة قبل قرن من الزمان، ونحن اليوم في العام 2021".

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على "الآليات الإلكترونيَّة التي استحدثتها هيئة المنافذ الحدوديَّة، ودخلت حيز التنفيذ، والتي أسهمت بشكلٍ فاعلٍ في الحد من التهريب والفساد، فضلاً عن إسهامها في تعظيم الواردات الحكوميَّة، وحماية المُنتجين المحليين وحفظ حقوق

المستهلك".

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