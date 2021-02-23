بغداد ودمشق تبحثان التعاون في مجالات التربية والتعليم

2021/02/23 | 03:15 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

دعا وزير التربية علي حميد الدليمي، خلال لقائه سفير سوريا لدى بغداد، أمس الاثنين، الى زيادة التعاون في مجالات التعليم والتربية بين البلدين الشقيقين.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أنَّ {الدليمي بحث مع السفير السوري في العراق، سطام الدندح، سبل تدعيم العلاقات التربويَّة وأسس تطويرها وتعزيزها}.



وأكد الدليمي {حرص وزارته على استمرار التعاون مع سوريا وفتح آفاقٍ جديدة في مجال تنشيط التعليم الخاص وتطوير المناهج}.

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