غزل جنوبي ،،،،، - منصور الريكان

2021/02/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان وجلست أهذي بزاوية الجدار أرتب الفوضى على صدري كتابْوعيوني تدمع من رؤى الذكرياتْكانت هنا من عام تجلس نفس الزاويةْرسمت سطور العشق تندى بالعطورْوكأنها مثل الأميرات اللواتي أبحن بالعشق اللذيذْكنا تناوبنا مع القبلات نرتشف النبيذْوندقق الاحلام مولاتي رحلتِ للبعيدْاليوم عيد لقائنا العشرين هيا فانهضيْغادرتِني وبصخب كل الامنياتْدققتي في حذر وآخر يومك كنتِ تعانين الأسى وا ......





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