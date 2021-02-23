2021/02/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق كتبت رواية الأفق المفقود عام 1933.



هي أول رواية تنشر في هيئة "كتاب جيب".



تعتبر الأكثر شعبية في أوائل القرن العشرين.



الرئيس الأمريكي ف.



د.



روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية، أطلق اسم شانجريلا، وهو المكان الذي تدور فيه أحداث الرواية، على المخبأ الرئاسي في ولاية ماريلاند.



الرواية تعالج مواضيع فلسفية مثل معنى الزمن ومفهوم الإيمان، وثقافة الشرق الأقصى ومدى اختلافها عن ثقافة الغرب، وموضوعات أخ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة لقراءة الأفق المفقود - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة لقراءة الأفق المفقود - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).