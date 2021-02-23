هل يسأم النهب من نفسه؟ - محمد الحنفي

2021/02/23 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إلـــــــى:ـ كل ناهب لخيرات الشعب.ـ كل مستغل للعمال / الأجراء / للكادحين.ـ كل من تعود على النهب.ـ من أجل أن يتمتع بكل الملذات.محمد الحنفيمن عادة النهب...أن لا يسأم...من نفسه...ومن عادة...نهب الشعوب...أن لا يستحيي...الناهبون...من إفقار الشعوب...لصالح الحكم...لصالح الرأسمال...لافتقاد الإنسان...في ممارسة النهب...في مس ......





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