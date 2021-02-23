الصدر: على الحكومة ألا تقف مكتوفة الأيدي

2021/02/23 | 08:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ازدياد استهداف المقار الدبلوماسية في العراق، مشددا على ضرورة ألا تقف الحكومة مكتوفة الايدي.

وقال الصدر في بيان له يوم الاثنين، "أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم..



فيزداد ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر".

وأضاف "ما من رادع لهم أو حتى كاشف لهم ولأفعالهم !!!، فيا ترى هل ترويع المدنيين والمواطنين وتعريض حياتهم للخطر يتلاءم مع المقاومة!؟ أم هو يشوّه سمعتها ويضعف من شعبيتها في قلوب الشعب؟!، اتقوا الله وكفاكم (طفكة)".

الصدر وخلال بيانه دعا الحكومة الاتحادية التي يرأسها مصطفى الكاظمي الى الا تقف مكتوفة الايدي حيال عمليات القصف المستمرة للمنطقة الخضراء.

وكانت المنطقة الخضراء تعرضت لعدد من الصواريخ مساء امس الاثنين، انطلقت من جهة الكرادة بحسب بيان رسمي لخلية الاعلام الامني.

PUKmedia

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