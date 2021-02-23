العصائب: التحالف الطولي صعب التحقق .. لنذهب الى كتلتين  

2021/02/23 | 08:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكدت حركة عصائب اهل الحق، الثلاثاء، أن فصائل المقاومة الإسلامية مسكت السلاح لبناء وان بنادقها لا ترفع بوجه العراقيين، فيما أشارت إلى صعوبة تحقيق التحالف الطولي في الفترة المرحلة الراهنة.

وقال المتحدث باسم الحركة النائب نعيم العبودي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الفصائل مسكت السلاح لبناء الدولة وبنادقها لا ترفع بوجه العراقيين ولديها جمهور متجذر وهناك إقرار بذلك “، مشيرا إلى أن “الاتهامات الموجهة للفصائل بقمع المتظاهرين غير دقيقة”.

وأضاف أن “ الحشد الشعبي ثروة لكل العراقيين وينبغي الحفاظ عليها”، مشددا على “عدم السماح لأي جهة باستثمار الحشد في قضايا سياسية”.

وبشأن التحالف الطولي الذي طرحه رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم أكد العبودي أن “التحالف الطولي هي ليست ولدية اللحظة لكنها صعب التحقق في المرحلة الراهنة”، مشيرا إلى أن “الكتل السنية والكردية تتخوف من التحالف الطولي خشية فقدان الحلفاء

ولفت العبودي إلى أنه “يجب تشكيل كتلتين كبيرتين إحداهما تشكل الحكومة والأخرى تذهب للمعارضة”، مؤكدا أن “الكتلة التي تفوز بالانتخابات يجب أن تشكل الحكومة”.



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