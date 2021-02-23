الخلافات تتفاقم داخل تحالف الحلبوسي وترجيحات بانشقاق قياديين كبيرين  

2021/02/23 | 08:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رجح القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، الثلاثاء، تصاعد الانشقاقات في تحالف القوى الذي يرأسه محمد الحلبوسي، متوقعا انشقاق القياديين بالحزب محمد تميم وفلاح الزيدان.

وقال النجيفي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “اتحاد القوى سيشهد انشقاق محمد تميم وفلاح الزيدان منه”، مبينا أن “الحلبوسي ارتكب اخطاء كثيرة ونحن نعارضه منذ رئاسته البرلمان”.

وأضاف، ان “التنافس الانتخابي سيكون بين مرشحي المكون الواحد”، مشيرا إلى أن “الحلبوسي وتحالفه لهم نفوذ كبير في الانبار

ولفت النجيفي إلى ان “الحلبوسي ليس قائدا محنكا لاستيعاب المقربين منه”، معتبرا أنه “لا يكفي ان يكون السياسي شابا لينجح بمسيرته”.



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