بغداد: اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر من داعش وجنود جرحى

2021/02/23 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصدر امني، الثلاثاء، اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وعناصر من داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ ان ار تي عربية، اليوم (23 شباط 2021)، ان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش العراقي وعناصر من داعش في منطقة الطارمية شمال بغداد".

واضاف، ان "الاشتباكات مستمرة واسفرت عن إصابة اثنين من افراد الجيش"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان قائد عمليات بغداد للحشد الشعبي حسين عبد العباس هليلقد قد اعلن، امس الاثنين، التوجه نحو زيادة اعداد وتطوير تسليح فوج الطارمية لتأمين خطر تهديدات داعش.

ا.ح

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