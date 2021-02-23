الصحة النيابية تحدد موعد انهاء الحظر الشامل والجزئي

2021/02/23 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 44 دقیقة

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اعلنت لجنة الصحة النيابية، ان اجراءات الوقاية ومن بينها الحضر الشامل والجزئي ستكون لمدة اسبوعين فقط.

وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في مقابلة متلفزة تابعها موقع ان ار تي عربية، إن "اجراءات الوقاية التي فرضتها اللجنة العليا ومنها حظر التجوال الجزئي والشامل، تشل الحركة في المجتمع خصوصا ان الوضع في العراق حساس جدا والكثير من المواطنين يعيشون على العمل اليومي ولا يمكن ان تبقى الحياة بهذا الشكل".

وأضاف، أن "هذه الاجراءات ومنها الحظر هي مؤقتة لمدة اسبوعين وذلك لان مدة الحضانة للفيروس هي اسبوعين ويجب على المواطن ان يلتزم بالاجراءات من دون فرض حظر التجوال".

واوضح، ان "اتخاذ القرارات من قبل اللجنة العليا جاء بعد ارتفاع الاصابات ودخول العراق بموجة جديدة من فيروس كورونا، لكن بعد اسبوعين ومع الالتزام بإجراءات الوقاية في عموم محافظات البلاد سيقل معدل الاصابات".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد اعلنت، الإثنين، تسجيل 3864 إصابة، مع وفاة 23 مصابا بالفيروس خلال 24 ساعة.

ا.ح

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