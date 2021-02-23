اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي وداعش في الطارمية

2021/02/23 | 08:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين الجيش العراقي وداعش في الطارمية....

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